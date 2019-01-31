Главы МИД Украины и Турции проведут встречу в Одессе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80583 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102520 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137320 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135504 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132017 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164062 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117940 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Главы МИД Украины и Турции проведут встречу в Одессе

Главы МИД Украины и Турции проведут встречу в Одессе

Киев  •  УНН

 • 8068 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Главы МИД Украины и Турции посетят седьмое заседание украинско-турецкой совместной группы стратегического планирования. Стороны подведут итоги взаимодействия в 2018 году, определят приоритеты и задачи на текущий год и обсудят проблематику региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины, передает УНН.

"1 февраля 2019 в г. Одесса под председательством глав внешнеполитических ведомств Украины П. Климкин и Турции М. Чавушоглу состоится седьмое заседание украинско-турецкой Совместной группы стратегического планирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центральное место в ходе переговоров будет принадлежать мерам по поддержанию активного политического диалога на высшем уровне, в частности, в контексте проведения в текущем году восьмого заседания стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции, углублению сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, оборонной сфере, перспективам завершения в 2019 году переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, вопросам взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, прежде всего ООН, НАТО, ОБСЕ, Совете Европы.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы процесса милитаризации Крыма и нарушения оккупационными властями прав человека на полуострове, развития ситуации безопасности в Азово-Черноморском регионе и на ближнем Востоке, противодействия российской агрессии на Донбассе и инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины.

Как сообщал УНН, во вторник, 29 января началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чехии Томаша Петршичека и Королевства Дания Андерса Самуэльсен в Мариуполь.

Глава МИД Дании сократил рабочий визит в Украину из-за ухудшения погодных условий.

Украинские Национальные Новости

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