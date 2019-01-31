Главы МИД Украины и Турции проведут встречу в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Главы МИД Украины и Турции посетят седьмое заседание украинско-турецкой совместной группы стратегического планирования. Стороны подведут итоги взаимодействия в 2018 году, определят приоритеты и задачи на текущий год и обсудят проблематику региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины, передает УНН.
"1 февраля 2019 в г. Одесса под председательством глав внешнеполитических ведомств Украины П. Климкин и Турции М. Чавушоглу состоится седьмое заседание украинско-турецкой Совместной группы стратегического планирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центральное место в ходе переговоров будет принадлежать мерам по поддержанию активного политического диалога на высшем уровне, в частности, в контексте проведения в текущем году восьмого заседания стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции, углублению сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, оборонной сфере, перспективам завершения в 2019 году переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, вопросам взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, прежде всего ООН, НАТО, ОБСЕ, Совете Европы.
Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы процесса милитаризации Крыма и нарушения оккупационными властями прав человека на полуострове, развития ситуации безопасности в Азово-Черноморском регионе и на ближнем Востоке, противодействия российской агрессии на Донбассе и инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины.
Как сообщал УНН, во вторник, 29 января началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чехии Томаша Петршичека и Королевства Дания Андерса Самуэльсен в Мариуполь.
Глава МИД Дании сократил рабочий визит в Украину из-за ухудшения погодных условий.