Клімкін прокоментував зміну напису біля могили Роксолани про її "російське" походження

"Роксолана – це частина нашої спільної історії, нашої спільної унікальної взаємодії з Туреччиною. Ми всі прекрасно знаємо, в школі навіть читали про цю історію. Не потрібно пояснювати і навіть казати, що це історична маніпуляція", - сказав він.

За словами міністра, такими історичними питаннями зараз дуже активно займається українська дипломатія.

"Будьте певними, там все буде написано правильно. Насправді ми говорили з нашим послом – ми не тільки виправимо напис, оскільки це така справа дуже принципова, але це лише перший крок. Ми ще зробимо декілька заходів для того, щоб пояснити, якою була наша спільна історія", - сказав він.

Нагадаємо, раніше посольство України повідомило, що у Туреччині прибрали текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє.