После гробницы Роксоланы специалисты активно возьмутся за украино-турецкую историю - дипломат

Сначала пресс-секретарь рассказал УНН о дальнейшей судьбе таблички с надписью о происхождении Роксоланы.

"В первой своей версии там было написано, что, возможно, Роксолана имеет российское происхождение. Это нам не понравилось, потому что мы хорошо знаем из истории, какого происхождения была Роксолана. В связи с этим мы попросили турецкую сторону восстановить историческую правду, и, ссылаясь на известные имеющиеся исторические исследования, обратились с просьбой исправить это. Турецкая сторона оперативно отреагировала на наше обращение и в максимально короткие сроки решила все формальности. Первое, что они сделали - убрали фразу о российском происхождении и написали, что Александра (в некоторых источниках она Александра, в некоторых - Анастасия) происходит из поселка Роготин и это территория нынешней Украины. В этом и заключается откорректировка этой надписи", - рассказал дипломат.



Комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Павла Климкина по совместным с Турцией историческим мероприятиям, он отметил, что в этом плане проводится очень активная работа.



Коноплястый напомнил, что во время визита Президента Порошенко в Турцию была открыта мемориальная табличка на бывшем здании первой дипломатической миссии УНР в Стамбуле.



Кроме того, по его словам, генконсульство Украины в Стамбуле нашло могилу деятеля УНР Владимира Мурского. Эта могила была отреставрирована в прошлом году на государственные средства.



Какие исследования все еще ведутся, о них станет публично известно позже, отметил пресс-секретарь.



"Сейчас мы определились с украинской частью совместной комиссии по историческим исследованиям, в которую войдут известные ученые, историки. Мы хотим вместе с турками создать такую комиссию, которая будет заниматься и историческими исследованиями, и исследованиями архивных документов. Мы знаем, что в стамбульском архиве сейчас находится огромное количество документов, в том числе касающихся и истории Украины", - сообщил он.



По словам дипломата, количество людей, которые будет работать в комиссии, пока неизвестно.



"Такая идея задекларирована на уровне президентов, идет речь о создании комиссии. Сколько будет людей, нельзя сейчас сказать, потому что комиссия еще не готова. Она будет готова, с украинской стороны есть конкретные решения, мы еще ожидаем конкретных решений от турецкой стороны", - отметил Коноплястый.



Он также рассказал, что сейчас ведется работа, будет касаться введения украинского языка в некоторых туристических местах в Турции. Кроме того, в 2018-м было выпущено две книги на турецком языке о событиях Голодомора-одна книга профессора Василенко, другая - профессора Кульчицкого.



Отвечая на вопрос о том, имеет ли Украина разногласия с Турцией в исторических вопросах, например с Польшей, пресс-секретарь ответил отрицанием.



"Украина не имеет исторических споров с Турцией. Единственное, правильно сказать, что работа такой комиссии позволила бы не переписать историю, но найти какие-то дополнительные факты об Украине, потому что мы знаем из нашей истории про украино-турецкие отношения, и не всегда в положительном ключе. История имела разные случаи, как положительные так и отрицательные. Но нужно учитывать тот факт, когда писалась эта история и кем она писалась. К сожалению, не всегда история, в том числе, украинских отношений, писалась именно украинской стороной - она очень часто писалась, в том ом числе, российской стороной и другими сторонами", - подчеркнул он.



Коноплястый отметил, что в исторических вопросах крайне важно работать именно с первоисточниками.



"Украина и Турция - здесь идет речь не о конкурентных сторонах, а о сосуществовании и взаимодополнения. Часть территории нынешней Украины - на ней так или иначе остался османский следует, и очень много общих исторических памятников. Поэтому, историки, работающие сейчас, открывают интересные факты, например, о системе налогообложения, которая действовала на территории нынешней Украины, когда часть украинских земель была под османской империей тех времен ", - сказал он.



Дипломат напомнил, что Турция во время исторического периода становления Украины всегда поддерживала независимость государства - начиная от казацкого государства, заканчивая нынешней Украиной.



Поэтому, очевидно, от украино-турецкой исторической комиссии будет огромная польза, подытожил он.



Как сообщал УНН, в пятницу 1 февраля министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Одессу.