Глава МИД Турции прибыл в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Глава МИД Турции М. Чавушоглу прибыл в Одессу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Начался визит М. Чавушоглу в Украине - теплая встреча и приветствие Павла Климкина своему другу в аэропорту Одессы. Особый город, особая атмосфера, особые отношения", - сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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Как сообщал УНН, главы МИД Украины и Турции проведут встречу в Одессе.
Ранее, в Турции убрали информацию о российском происхождении Роксоланы.