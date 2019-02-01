Глава МИД Турции прибыл в Одессу

"Начался визит М. Чавушоглу в Украине - теплая встреча и приветствие Павла Климкина своему другу в аэропорту Одессы. Особый город, особая атмосфера, особые отношения", - сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.



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Как сообщал УНН, главы МИД Украины и Турции проведут встречу в Одессе.



Ранее, в Турции убрали информацию о российском происхождении Роксоланы.