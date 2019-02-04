Глава МИД Украины вылетел в Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в город Вашингтон в США для участия в конференции международной коалиции против террористичной группировки "Исламское государство". Об этом министр написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Рабочая неделя начинается как всегда интересно. Летим в Вашингтон. Буду участвовать и встречаться с друзьями и партнерами Украины на полях министерской конференции коалиции против "ИГИЛ", - написал Климкин.
Так, международная коалиция регулярно собирается для координации и усиления объединенных усилий для противодействия "ИГИЛ". В коалицию входят 79 стран-партнеров и 4 международные организации.
Как сообщал УНН, 1 февраля Климкин провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе.
Рабочая неделя начинается как всегда интересно. Летим в Вашингтон. Буду участвовать и встречаться с друзьями и партнерами на полях министерской конференции коалиции против и деловые pic.twitter.com/mSBOztfqPx- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 февраля 2019 г.