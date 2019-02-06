Климкин о ДРСМД: Мы имеем потенциал в сфере ракетного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и должна использовать все, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) не действует. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью “Голосу Америки”, информирует УНН.
Глава МИД Украины подчеркнул, что РФ годами сознательно нарушала условия ДРСМД.
“Это поведение России привело к новой логике гонки вооружений. Конечно, другие партнеры также будут это (размещение ракет средней и малой дальности) делать”, — сказал Климкин.
Министр добавил, что Украина должна предоставить достойный ответ на новые вызовы.
“Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам в будущем решать будем мы”, — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможности начала производства такого оружия в Украине.
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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в город Вашингтон в США для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки “Исламское государство”.
" # РФ годами сознательно нарушала свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Вызывающее поведение России привела к предпосылок новой мировой гонки вооружений. # Украине должна достойно отвечать на эти вызовы и мы к этому готовы", — @PavloKlimkin . pic.twitter.com/sJnFRSRYv4— MFA of Ukraine