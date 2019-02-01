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Росія намагалась свідомо використати трагедію з танкерами у Чорному морі - Клімкін

Росія намагалась свідомо використати трагедію з танкерами у Чорному морі - Клімкін

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Росія намагається свідомо використати в своїх цілях людське горе після загибелі людей внаслідок пожежі двох танкерів біля Керченської протоки. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Одесі, передає кореспондент УНН.

“Ми також обговорили з Мевлютом трагедію, яка сталась з двома турецькими суднами, які до речі знаходяться під американськими санкціями, в Керченській протоці. Ми добре розуміємо свідомі провокаційні дії Росії, щоб все ж таки тіла загиблих були доставлені до окупованої території”, — сказав Клімкін.

За його словами, тіла загиблих моряків з суден були доставлені до окупованої території, водночас Україна і Туреччина домовились про консульську процедуру, якої дотримуватимуться.

“Розуміємо, що Росія намагалась свідомо використати турботу про загиблих, поранених, але зараз ми погодили нашу логіку, як ми бачимо консульські дії в таких і схожих випадках”, — сказав міністр.

Нагадаємо, 21 січня в районі Керченської протоки виникла пожежа на танкерах "Маестро" і "Канді", що належать турецькій компанії. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту "Канді" перебували 17 осіб, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - Індії. На борту "Маестро" перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

25 січня в Росморрічфлот заявили, що пошукова операція в районі Керченської протоки в Чорному морі, де горять дві іноземні танкери, була завершена, шансів знайти зниклих моряків живими немає.

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