Росія намагалась свідомо використати трагедію з танкерами у Чорному морі - Клімкін

“Ми також обговорили з Мевлютом трагедію, яка сталась з двома турецькими суднами, які до речі знаходяться під американськими санкціями, в Керченській протоці. Ми добре розуміємо свідомі провокаційні дії Росії, щоб все ж таки тіла загиблих були доставлені до окупованої території”, — сказав Клімкін.

За його словами, тіла загиблих моряків з суден були доставлені до окупованої території, водночас Україна і Туреччина домовились про консульську процедуру, якої дотримуватимуться.

“Розуміємо, що Росія намагалась свідомо використати турботу про загиблих, поранених, але зараз ми погодили нашу логіку, як ми бачимо консульські дії в таких і схожих випадках”, — сказав міністр.

Нагадаємо, 21 січня в районі Керченської протоки виникла пожежа на танкерах "Маестро" і "Канді", що належать турецькій компанії. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту "Канді" перебували 17 осіб, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - Індії. На борту "Маестро" перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

25 січня в Росморрічфлот заявили, що пошукова операція в районі Керченської протоки в Чорному морі, де горять дві іноземні танкери, була завершена, шансів знайти зниклих моряків живими немає.