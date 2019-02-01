Россия пыталась сознательно использовать трагедию с танкерами в Черном море - Климкин
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Россия пытается сознательно использовать в своих целях человеческое горе после гибели людей в результате пожара двух танкеров у Керченского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Мы также обсудили с Мевлютом трагедию, которая произошла с двумя турецкими судами, которые находятся под американскими санкциями, в Керченском проливе. Мы хорошо понимаем сознательные провокационные действия России, чтобы все же тела погибших были доставлены на оккупированную территорию", - сказал Климкин.
По его словам, тела погибших моряков с судов были доставлены на оккупированные территории, в то же время Украина и Турция договорились о консульской процедуре, которой будут придерживаться.
"Понимаем, что Россия пыталась сознательно использовать заботу о погибших, раненых, но сейчас мы согласовали нашу логику, как мы видим консульские действия в таких и подобных случаях", - сказал министр.
Напомним, 21 января в районе Керченского пролива возник пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, поиски еще десяти моряков продолжаются.
25 января в Росморречфлоте заявили, что поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, была завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет.