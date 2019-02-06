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Ми обженемо РФ та Китай за витратами на ракетні озброєння у разі необхідності - Трамп

Ми обженемо РФ та Китай за витратами на ракетні озброєння у разі необхідності - Трамп

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп у ході промови "Про стан держави" у вівторок вночі за місцевим часом оголосив, що США випередять своїх супротивників за витратами на ракетні озброєння та відповідними інноваціями, якщо не вдасться укласти новий договір про обмеження ракетних озброєнь на зміну раніше оголошеному США виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

“Десятки років тому США уклали Договір з Росією у якому ми погодились обмежити та зменшити наші ракетні озброєння. У той час, коли ми дотримувались кожної букви Договору, Росія раз за разом порушувала його положення. Ось чому, я оголосив, що США офіційно виходять з ДРСМД”, — відзначив Трамп.

При цьому президент США заявив, що Сполучені штати відкриті до укладення нового договору щодо обмеження ракетних озброєнь, який би включав Росію та Китай.

“Можливо, ми зможемо домовитись про нову угоду, додавши до неї Китай та інших, а можливо не зможемо — у такому разі, ми випередимо усіх інших за витратами та інноваціями”, — заявив Дональд Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін про ДРСМД: Ми маємо потенціал у сфері ракетної зброї

Угода підписана у 1987-му році президентами США та СРСР стала першою угодою щодо контролю за озброєннями, яка заборонила цілий клас озброєнь: крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5 тисяч кілометрів. Росія відкидає звинувачення у тому, що вона порушує угоду.

Прикладом порушення договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729. США не мають у Європі аналогів цієї зброї, яка здатна сягнути європейських столиць та військових баз США у регіоні за короткий проміжок часу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США передали ноту про припинення участі в ДРСМД

Як повідомляв УНН, Туреччина виступає за продовження діалогу між Росією і США стосовно ДРСМД.

У свою чергу, Японія вважає небажаним припинення дії ДРСМД, однак розуміє мотиви США.

Нагадуємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США. З таким твердженням виступив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

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