Туреччина вважає, що РФ і США повинні продовжити діалог стосовно ДРСМД

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Туреччина виступає за продовження діалогу між Росією і США стосовно Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це заявив у понеділок офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає УНН.

“(Рішення Вашингтона і Москви призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках ДРСМД) веде до нової гонки озброєнь. Безумовно, це турбує всіх нас. У нас є певні очікування, і ми звертаємося із закликом до всіх сторін: якщо в угоді потрібно щось переглянути , то це потрібно зробити за допомогою діалогу”, — наводить агентство Anadolu слова представника президента Туреччини.

Як зазначав УНН, Росія і Туреччина домовилися, що дорожня карта стосовно Манбіджа в Сирії повинна реалізовуватися відповідно до домовленостей Анкари і Вашингтона. З таким твердженням виступив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

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