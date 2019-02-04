Туреччина вважає, що РФ і США повинні продовжити діалог стосовно ДРСМД

“(Рішення Вашингтона і Москви призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках ДРСМД) веде до нової гонки озброєнь. Безумовно, це турбує всіх нас. У нас є певні очікування, і ми звертаємося із закликом до всіх сторін: якщо в угоді потрібно щось переглянути , то це потрібно зробити за допомогою діалогу”, — наводить агентство Anadolu слова представника президента Туреччини.

Як зазначав УНН, Росія і Туреччина домовилися, що дорожня карта стосовно Манбіджа в Сирії повинна реалізовуватися відповідно до домовленостей Анкари і Вашингтона. З таким твердженням виступив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.