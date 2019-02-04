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РФ і Туреччина домовилися, що дорожня карта в Сирії повинна реалізовуватися

РФ і Туреччина домовилися, що дорожня карта в Сирії повинна реалізовуватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Росія і Туреччина домовилися, що дорожня карта стосовно Манбіджа в Сирії повинна реалізовуватися відповідно до домовленостей Анкари і Вашингтона. З таким твердженням виступив у понеділок офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає УНН з посиланням на Anadolu.

“Ви, мабуть, пам’ятаєте, що за межами Манбіджу в районі (населеного пункту) Ель-Аріма розташовуються підрозділи режиму (президента Сирії Башара Асада)... Ми домовилися з Росією, що дорожня карта стосовно Манбіджа повинна реалізовуватися в тому ключі, в якому ми домовилися з США”, - наводить агентство Anadolu слова представника Тайіпа Ердогана.

14 червня 2018 року Генштаб ЗС Туреччини повідомив, що турецькі і американські військові на переговорах в Штутгарті 12-13 червня погодили план дій з питань виведення курдських формувань “Сил народної самооборони” (СНС) з Манбіджа.

Як повідомляв УНН, Туреччина стягує спецпідрозділи до кордону з Сирією.

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