РФ і Туреччина домовилися, що дорожня карта в Сирії повинна реалізовуватися

“Ви, мабуть, пам’ятаєте, що за межами Манбіджу в районі (населеного пункту) Ель-Аріма розташовуються підрозділи режиму (президента Сирії Башара Асада)... Ми домовилися з Росією, що дорожня карта стосовно Манбіджа повинна реалізовуватися в тому ключі, в якому ми домовилися з США”, - наводить агентство Anadolu слова представника Тайіпа Ердогана.

14 червня 2018 року Генштаб ЗС Туреччини повідомив, що турецькі і американські військові на переговорах в Штутгарті 12-13 червня погодили план дій з питань виведення курдських формувань “Сил народної самооборони” (СНС) з Манбіджа.

Як повідомляв УНН, Туреччина стягує спецпідрозділи до кордону з Сирією.