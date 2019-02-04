Туреччина стягує спецпідрозділи до кордону з Сирією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Туреччина продовжує перекидати спецпідрозділи до військових частин, які дислокуються на кордоні з Сирією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"У неділю, третього лютого в район Искендерун прикордонної провінції Хатай прибули підрозділи спеціального призначення. Загони з різних військових частин Туреччини поповнять ряди військовослужбовців, дислокованих на кордоні з Сирією", - пише агентство.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона чоловік стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.
Як повідомляв УНН, 14 січня стало відомо, що в район Алтинозу на кордоні з Сирією прибула чергова колона бронетранспортерів, а також спецназ.