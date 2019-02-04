Туреччина стягує спецпідрозділи до кордону з Сирією

"У неділю, третього лютого в район Искендерун прикордонної провінції Хатай прибули підрозділи спеціального призначення. Загони з різних військових частин Туреччини поповнять ряди військовослужбовців, дислокованих на кордоні з Сирією", - пише агентство.



Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона чоловік стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.



Як повідомляв УНН, 14 січня стало відомо, що в район Алтинозу на кордоні з Сирією прибула чергова колона бронетранспортерів, а також спецназ.