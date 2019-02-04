Турция стягивает спецназ на границу с Сирией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Турция продолжает перебрасывать спецназ в воинские части, дислоцированные на границе с Сирией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"В воскресенье, третьего февраля в район Кырыкхан приграничной провинции Хатай прибыли подразделения спецназа. Отряды из различных воинских частей Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на границе с Сирией", - пишет агентство.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.
Как сообщал УНН, 14 января стало известно, что в район Алтынозу на границе с Сирией прибыла очередная колонна бронетранспортеров, а также спецназ.