Турция стягивает спецназ на границу с Сирией

"В воскресенье, третьего февраля в район Кырыкхан приграничной провинции Хатай прибыли подразделения спецназа. Отряды из различных воинских частей Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на границе с Сирией", - пишет агентство.



Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.



Как сообщал УНН, 14 января стало известно, что в район Алтынозу на границе с Сирией прибыла очередная колонна бронетранспортеров, а также спецназ.