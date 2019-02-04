РФ и Турция договорились, что дорожная карта в Сирии должна реализовываться
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Россия и Турция договорились, что дорожная карта по Манбиджу в Сирии должна реализовываться в соответствии с договоренностями Анкары и Вашингтона. С таким утверждением выступил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
“Вы, должно быть, помните, что за пределами Манбиджа в районе (населенного пункта) Эль-Арима располагаются подразделения режима (президента Сирии Башара Асада)... Мы договорились с Россией, что дорожная карта по Манбиджу должна реализовываться в том ключе, в котором мы договорились с США”, — приводит агентство Anadolu слова представителя Тайипа Эрдогана.
14 июня 2018 года Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований “Сил народной самообороны” (СНС) из Манбиджа.
Как сообщал УНН, Турция стягивает спецподразделения к границе с Сирией.