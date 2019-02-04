Турция считает, что РФ и США должны продолжить диалог по ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Турция выступает за продолжение диалога между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает УНН.
“(Решение Вашингтона и Москвы приостановить выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД) ведет к новой гонке вооружений. Безусловно, это беспокоит всех нас. У нас есть определенные ожидания, и мы обращаемся с призывом ко всем сторонам: если в соглашении нужно что-то пересмотреть, то это нужно сделать при помощи диалога”, — приводит агентство Anadolu слова представителя президента Турции.
Как отмечал УНН, Россия и Турция договорились, что дорожная карта относительно Манбиджа в Сирии должна реализовываться в соответствии с договоренностями Анкары и Вашингтона. С таким утверждением выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.