"Мы не боимся войны": Иран предупредил США, что не оставит без ответа любую атаку

В среду Иран призвал США "прекратить использовать язык угроз", в то время как Вашингтон пообещал возмездие после гибели трех солдат в результате нападения, которое приписывают проиранской группировке.

Об этом передает УНН с ссылкой на Reuters.

Детали

Иран ответит на любую угрозу со стороны Соединенных Штатов, заявил в среду командующий Корпуса стражей исламской революции Тегерана Хосейн Салями.

Мы слышим угрозы от американских чиновников, мы отвечаем им, что они уже проверили нас, и теперь мы знаем друг друга, ни одна угроза не останется без ответа - сказал Салями из Ирана, согласно полуофициальному информационному агентству Tasnim.

Это заявление прозвучало после того, как президент США Джо Байден объявил о запланированном ответе на атаку баллистической ракеты на американскую базу в Иордании, в результате которой трое американских солдат погибли и десятки получили ранения. Хотя Байден не детализировал свое решение, он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к региональной войне.

Дополнение

Ответственность за гибель американцев взяло на себя проиранское иракское ополчение "Бригады Хезболла", которое объявило о приостановлении атак на американские силы в регионе, чтобы не ставить в неловкое положение багдадское правительство. Ранее Байден возложил ответственность за нападение на базу "Tower 22", расположенную вблизи сирийской границы, - на "экстремистские вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном".

Напомним,

Иран отрицает причастность к атаке беспилотника на американскую базу недалеко от границы Иордании с Сирией, в результате которой погибли три американских военнослужащих.

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