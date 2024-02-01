"Ми не боїмося війни": Іран попередив США, що не залишить без відповіді будь-яку атаку
Київ • УНН
Іран попереджає, що рішуче відповість на будь-яку атаку США і не потерпить погроз у відповідь на атаку балістичною ракетою американської бази в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських солдатів.
У середу Іран закликав США "припинити використовувати мову погроз", в той час як Вашингтон пообіцяв відплату після загибелі трьох солдатів в результаті нападу, який приписують проіранському угрупуванню.
Про це передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Іран відповість на будь-яку загрозу з боку Сполучених Штатів, заявив у середу командувач Корпусу вартових ісламської революції Тегерана Хосейн Салямі.
Ми чуємо погрози від американських чиновників, ми відповідаємо їм, що вони вже перевірили нас, і тепер ми знаємо один одного, жодна погроза не залишиться без відповіді
Ця заява пролунала після того, як президент США Джо Байден оголосив про заплановану відповідь на атаку балістичної ракети на американську базу в Йорданії, в результаті якої троє американських солдатів загинули і десятки отримали поранення. Хоча Байден не деталізував своє рішення, він підкреслив, що Сполучені Штати не прагнуть регіональної війни.
Доповнення
Відповідальність за загибель американців взяло на себе проіранське іракське ополчення "Бригади Хезболла", яке оголосило про призупинення атак на американські сили в регіоні, щоб не ставити в незручне становище багдадський уряд. Раніше Байден поклав відповідальність за напад на базу "Tower 22", розташовану поблизу сирійського кордону, - на "екстремістські збройні формування, підтримувані Іраном".
Нагадаємо
Іран заперечує причетність до атаки безпілотника на американську базу недалеко від кордону Йорданії з Сирією, унаслідок якої загинули три американські військовослужбовці.
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