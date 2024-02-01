"Ми не боїмося війни": Іран попередив США, що не залишить без відповіді будь-яку атаку

У середу Іран закликав США "припинити використовувати мову погроз", в той час як Вашингтон пообіцяв відплату після загибелі трьох солдатів в результаті нападу, який приписують проіранському угрупуванню.

Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

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Іран відповість на будь-яку загрозу з боку Сполучених Штатів, заявив у середу командувач Корпусу вартових ісламської революції Тегерана Хосейн Салямі.

Ми чуємо погрози від американських чиновників, ми відповідаємо їм, що вони вже перевірили нас, і тепер ми знаємо один одного, жодна погроза не залишиться без відповіді