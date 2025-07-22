"Мы будем одной семьей. САП по-прежнему остается департаментом ОГП" - Генпрокурор Кравченко прокомментировал изменения в законодательство

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал во время брифинга изменения в законодательство в части регулирования деятельности НАБУ и САП. Он подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро ему не подчиняется, а Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и раньше, будет работать в статусе департамента Офиса Генпрокурора, передает корреспондент УНН.

НАБУ точно не подчиняется. Специальная антикоррупционная прокуратура, согласно Закону Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу - сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что не будет забирать дело экс-министра Минъеда Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, от САП, которая его расследует.

Некоторые журналисты сообщали, когда я еще не стал генпрокурором, что нового генпрокурора назначили для того, чтобы он забрал дело Чернышова. А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений (дело - ред.) Чернышова я не заберу. Как расследование было, так и будет. Я посмотрю, как они закончат, и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора - рассказал он.

Генпрокурор Кравченко также прокомментировал обыски у отдельных детективов НАБУ.

Мы сейчас работаем максимально слаженно, чтобы не растягивать процесс. Раньше почему все было иначе? Потому что это еще советская система – политическая. Надо было "понемногу" показывать результаты. А сейчас можно сразу брать и делать свою работу - сказал Кравченко.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Зеленский подписал закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП