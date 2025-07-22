"Ми будемо однією сім’єю. САП, як і раніше залишається департаментом ОГП" - Генпрокурор Кравченко прокоментував зміни до законодавства
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що НАБУ йому не підпорядковується, а САП залишається департаментом Офісу Генпрокурора. Він також пообіцяв не забирати справу ексміністра Чернишова від САП, яка її розслідує.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував під час брифінгу зміни до законодавства в частині регулювання діяльності НАБУ і САП. Він наголосив, що Національне антикорупційне бюро йому не підпорядковується, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і раніше, працюватиме у статусі департаменту Офісу Генпрокурора, передає кореспондент УНН.
НАБУ точно не підпорядковується. Спеціальна антикорупційна прокуратура, відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо один одному
Він наголосв, що не забиратиме справу ексміністра Мін'єду Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, від САП, яка його розслідує.
Деякі журналісти повідомляли, коли я ще не став генпрокурором, що нового генпрокурора призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін (справу - ред.) Чернишова я не заберу. Як розслідування було, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать, і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення до вироку
Генпрокурор Кравченко також прокоментував обшуки в окремих детективів НАБУ.
Ми зараз працюємо максимально злагоджено, щоб не розтягувати процес. Раніше чому все було інакше? Бо це ще радянська система – політична. Треба було "потрошки" показувати результати. А зараз можна відразу брати й робити свою роботу
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Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.
Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП22.07.25, 23:25 • 1358 переглядiв