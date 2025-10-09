Международный день пива и пиццы и Всемирный день финансового планирования: что еще отмечают 9 октября

Сегодня, 9 октября, отмечается Международный день пива и пиццы и Всемирный день финансового планирования. Также православные верующие чтят память святого апостола Иакова, сына Алфея, пишет УНН.

Международный день пива и пиццы

Это праздник самых вкусных и любимых сочетаний еды и напитков, праздник пиццы и пива. Этот день является прекрасной возможностью побаловать себя этими вкусностями дома, с друзьями или в местной пиццерии. Этот день был задуман Ником Саулино, веб-дизайнером – страстным поклонником пива и пиццы. Считая, что мир заслуживает дня официального празднования сочетания этих двух продуктов, Ник Саулино основал событие, и таким образом родился Международный день пива и пиццы.

Всемирный день финансового планирования

Этот день был учрежден Советом по стандартам финансового планирования (Financial Planning Standards Board, FPSB) с целью повысить осведомленность населения о важности финансового планирования и его преимуществах и влиянии на благосостояние людей и общества. Финансовое планирование – это инструмент, помогающий эффективно управлять своими финансами, эффективно и безопасно достигать своих финансовых целей и обеспечивать свое благосостояние.

Львовские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения иконы XVII века Андреаса Аспера

Всемирный день почты

Именно в этот осенний день в далеком 1874 году 22 страны основали Всемирный почтовый союз. Даже до сих пор, в эпоху усиленного развития технологий, почтовые услуги в мире не утратили своей актуальности. В составе Всемирного почтового союза — 192 страны, в том числе и Украина. Более 85000 сотрудников насчитывает национальный почтовый оператор — Укрпочта. Также существуют и успешно развиваются частные почтовые компании и курьерские службы.

Всемирный день зрения

Это важное ежегодное мероприятие, которое мировое сообщество отмечает во второй четверг октября. Учредили его в 1999 году по инициативе ВОЗ. Событие посвящено проблемам борьбы с офтальмологическими заболеваниями и обеспечению качественной медицинской помощи для выявления нарушений на ранних стадиях.

Память святого апостола Иакова, сына Алфея

Верующие празднуют день памяти святого апостола Иакова Алфеева. Иаков был сыном Алфея. Некоторые библейские исследователи предполагают, что его матерью могла быть Мария Клеопова, стоявшая у креста во время распятия. Иаков был призван Христом войти в число Двенадцати апостолов. Евангелия не дают много подробностей о его жизни до этого момента, однако впоследствии он стал одним из тех, кто распространял Благую Весть после Пятидесятницы.

"Концерта не будет": в Киеве отменили выступление русскоязычных рэперов