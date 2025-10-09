Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування: що ще відзначають 9 жовтня

$41.320.03
8 жовтня, 19:17 • 14363 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 32685 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 23878 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 21147 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 37711 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 46256 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 39564 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 30429 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27576 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 23230 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
До 2030 року росія втратить близько половини цивільного авіапарку - розвідка8 жовтня, 17:42 • 4912 перегляди
Фіксована ціна на природній газ має бути незмінною до 31 березня 2026 року - Свириденко8 жовтня, 17:52 • 3004 перегляди
Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"8 жовтня, 20:34 • 9460 перегляди
"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рфVideo21:37 • 15165 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto01:52 • 9914 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 46261 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 28865 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 31745 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 15987 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 33774 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 48250 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 50384 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 101525 перегляди
Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування: що ще відзначають 9 жовтня

Київ • УНН

 • 140 перегляди

9 жовтня світ відзначає Міжнародний день пива та піци, Всесвітній день фінансового планування, Всесвітній день пошти та Всесвітній день зору. Православні вшановують пам'ять святого апостола Якова, сина Алфея.

Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування: що ще відзначають 9 жовтня

Сьогодні, 9 жовтня, відзначається Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування. Також православні віряни вшановують пам’ять святого апостола Якова, сина Алфея, пише УНН.

Міжнародний день пива та піци

Це свято найсмачніших і найулюбленіших поєднань їжі та напоїв, свято піци та пива. Цей день є чудовою нагодою побалувати себе цими смаколиками вдома, з друзями або в місцевій піцерії. Цей день був задуманий Ніком Сауліно, веб-дизайнером – палким шанувальником пива та піци. Вважаючи, що світ заслуговує на день офіційного святкування поєднання цих двох продуктів, Нік Сауліно заснував подію і таким чином народився Міжнародний день пива і піци.

Всесвітній день фінансового планування

Цей день був започаткований Радою зі стандартів фінансового планування (Financial Planning Standards Board, FPSB) з метою підвищити обізнаність населення про важливість фінансового планування та його переваги та вплив на добробут людей та суспільства. Фінансове планування – це інструмент, що допомагає ефективно керувати своїми фінансами, ефективно та безпечно досягати своїх фінансових цілей та забезпечувати свій добробут.

Львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення ікони XVII століття Андреаса Аспера06.10.25, 15:01 • 4345 переглядiв

Всесвітній день пошти

Саме цього осіннього дня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. Навіть дотепер, в епоху посиленого розвитку технологій, поштові послуги в світі не втратили своєї актуальності. У складі Всесвітнього поштового союзу — 192 країни, в тому числі й Україна. Більш ніж 85000 співробітників налічує національний поштовий оператор — Укрпошта. Також існують та успішно розвиваються приватні поштові компанії та кур’єрські служби.

Всесвітній день зору

Це важливий щорічний захід, який світова спільнота відзначає у другий четвер жовтня. Започаткували його у 1999 році з ініціативи ВООЗ. Подія присвячена проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями та забезпечення якісної медичної допомоги для виявлення порушень на ранніх стадіях.

Спомин святого апостола Якова, сина Алфея

Віряни святкують день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Яків був сином Алфея. Деякі біблійні дослідники припускають, що його мати могла бути Марією Клеоповою, яка стояла біля хреста під час розп’яття. Яків був покликаний Христом увійти до числа Дванадцятьох апостолів. Євангелія не надають багато подробиць про його життя до цього моменту, однак згодом він став одним з тих, хто поширював Добру Новину після П’ятидесятниці.

"Концерту не буде": у Києві скасували виступ російськомовних реперів03.10.25, 12:46 • 4633 перегляди

Павло Зінченко

Культура
Всесвітня організація охорони здоров'я
Укрпошта
Україна