Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування: що ще відзначають 9 жовтня

Сьогодні, 9 жовтня, відзначається Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування. Також православні віряни вшановують пам’ять святого апостола Якова, сина Алфея, пише УНН.

Міжнародний день пива та піци

Це свято найсмачніших і найулюбленіших поєднань їжі та напоїв, свято піци та пива. Цей день є чудовою нагодою побалувати себе цими смаколиками вдома, з друзями або в місцевій піцерії. Цей день був задуманий Ніком Сауліно, веб-дизайнером – палким шанувальником пива та піци. Вважаючи, що світ заслуговує на день офіційного святкування поєднання цих двох продуктів, Нік Сауліно заснував подію і таким чином народився Міжнародний день пива і піци.

Всесвітній день фінансового планування

Цей день був започаткований Радою зі стандартів фінансового планування (Financial Planning Standards Board, FPSB) з метою підвищити обізнаність населення про важливість фінансового планування та його переваги та вплив на добробут людей та суспільства. Фінансове планування – це інструмент, що допомагає ефективно керувати своїми фінансами, ефективно та безпечно досягати своїх фінансових цілей та забезпечувати свій добробут.

Всесвітній день пошти

Саме цього осіннього дня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. Навіть дотепер, в епоху посиленого розвитку технологій, поштові послуги в світі не втратили своєї актуальності. У складі Всесвітнього поштового союзу — 192 країни, в тому числі й Україна. Більш ніж 85000 співробітників налічує національний поштовий оператор — Укрпошта. Також існують та успішно розвиваються приватні поштові компанії та кур’єрські служби.

Всесвітній день зору

Це важливий щорічний захід, який світова спільнота відзначає у другий четвер жовтня. Започаткували його у 1999 році з ініціативи ВООЗ. Подія присвячена проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями та забезпечення якісної медичної допомоги для виявлення порушень на ранніх стадіях.

Спомин святого апостола Якова, сина Алфея

Віряни святкують день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Яків був сином Алфея. Деякі біблійні дослідники припускають, що його мати могла бути Марією Клеоповою, яка стояла біля хреста під час розп’яття. Яків був покликаний Христом увійти до числа Дванадцятьох апостолів. Євангелія не надають багато подробиць про його життя до цього моменту, однак згодом він став одним з тих, хто поширював Добру Новину після П’ятидесятниці.

