Международные партнеры готовы инвестировать в Украину: Зеленский провел встречу с европейскими лидерами в Давосе
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с лидерами Бельгии и Франции на экономическом форуме в Давосе. Обсудили инвестиции, поддержку экономики, развитие аграрного сектора и энергетики.
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Лидеры пообщались, в частности о поддержке экономики Украины, развитии аграрного сектора, энергетики и образования.
Об этом президент сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
Инвестиции в Украину, наш ОПК, поддержка нашей экономики, развитие аграрного сектора, энергетики и образования, важность продолжения давления на Россию через санкции и сохранение единства для достижения справедливого мира - темы, ставшие основой нашего важного разговора
Президент Украины поблагодарил европейским за готовность поддерживать Украину, в частности через инвестиции, и продолжать способствовать восстановлению экономики Украины после завершения войны.
Напомним
Президент Украины провел переговоры с лидерами Израиля, Азербайджана и кандидатом в канцлеры ФРГ. Обсуждались вопросы оборонной поддержки, безопасности и двустороннего сотрудничества.