Международные партнеры готовы инвестировать в Украину: Зеленский провел встречу с европейскими лидерами в Давосе

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Лидеры пообщались, в частности о поддержке экономики Украины, развитии аграрного сектора, энергетики и образования.

Об этом президент сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Инвестиции в Украину, наш ОПК, поддержка нашей экономики, развитие аграрного сектора, энергетики и образования, важность продолжения давления на Россию через санкции и сохранение единства для достижения справедливого мира - темы, ставшие основой нашего важного разговора