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Международные партнеры готовы инвестировать в Украину: Зеленский провел встречу с европейскими лидерами в Давосе

Международные партнеры готовы инвестировать в Украину: Зеленский провел встречу с европейскими лидерами в Давосе

Киев  •  УНН

 • 9788 просмотра

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Президент Украины провел встречу с лидерами Бельгии и Франции на экономическом форуме в Давосе. Обсудили инвестиции, поддержку экономики, развитие аграрного сектора и энергетики.

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Лидеры пообщались, в частности о поддержке экономики Украины, развитии аграрного сектора, энергетики и образования.

Об этом президент сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Инвестиции в Украину, наш ОПК, поддержка нашей экономики, развитие аграрного сектора, энергетики и образования, важность продолжения давления на Россию через санкции и сохранение единства для достижения справедливого мира - темы, ставшие основой нашего важного разговора

- отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил европейским за готовность поддерживать Украину, в частности через инвестиции, и продолжать способствовать восстановлению экономики Украины после завершения войны.

Напомним 

Президент Украины провел переговоры с лидерами Израиля, Азербайджана и кандидатом в канцлеры ФРГ. Обсуждались вопросы оборонной поддержки, безопасности и двустороннего сотрудничества.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
izrailИзраиль
azerbaidzhanАзербайджан
frantsiyaФранция
belgiyaБельгия
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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