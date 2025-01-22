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Зеленський у Давосі продовжує зустрічі зі світовими лідерами: обговорив з опонентом Шольца додаткову допомогу на €3 млрд

Київ • УНН

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Президент України провів переговори з лідерами Ізраїлю, Азербайджану та кандидатом у канцлери ФРН. Обговорено питання оборонної підтримки, безпеки та двосторонньої співпраці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні продовжує двосторонні зустрічі у Давосі, де вже зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та кандидатом у канцлери ФРН від опозиційної партії ХДС Фрідріхом Мерцем, обговоривши з останнім критичну важливість схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки України на 3 млрд євро, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, Зеленський і Мерц обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів, обговорили необхідні зусилля та спільні із союзниками кроки для встановлення справедливого й тривалого миру, спроби втручання рф у внутрішні справи європейських країн та протидію російській пропаганді.

"Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Покровському напрямку. Глава держави наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на 3 млрд євро", - вказали в ОП.

Під час зустрічі з президентом Ізраїлю Зеленський, як вказано, відзначив важливість звільнення заручників, висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу. Президенти України та Ізраїлю обговорили спільні для обох держав виклики, а також узгодили напрями подальшої взаємодії, передусім у безпековій сфері. Серед основних тем зустрічі - способи досягнення справедливого та стійкого миру.

"Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим іще раз висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" та загибеллю людей. Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду", - повідомив також Зеленський.

З його слів, сторони також обговорили "двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпраця в енергетичній сфері".

Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі18.01.25, 13:57 • 85500 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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