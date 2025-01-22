Зеленский в Давосе продолжает встречи с мировыми лидерами: обсудил с оппонентом Шольца дополнительную помощь на €3 млрд

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Киев  •  УНН

 • 10226 просмотра

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Президент Украины провел переговоры с лидерами Израиля, Азербайджана и кандидатом в канцлеры ФРГ. Обсуждались вопросы оборонной поддержки, безопасности и двустороннего сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня продолжает двусторонние встречи в Давосе, где уже встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и кандидатом в канцлеры ФРГ от оппозиционной партии ХДС Фридрихом Мерцем, обсудив с последним критическую важность одобрения Германией дополнительного пакета оборонной поддержки Украины на 3 млрд евро, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Зеленский и Мерц обменялись взглядами по важнейшим международным вопросам и глобальным вызовам, обсудили необходимые усилия и совместные с союзниками шаги для установления справедливого и прочного мира, попытки вмешательства рф во внутренние дела европейских стран и противодействие российской пропаганде.

"Президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Покровском направлении. Глава государства подчеркнул, что для Украины критически важно одобрение Германией дополнительного пакета оборонной поддержки на 3 млрд евро", - указали в ОП.

Во время встречи с президентом Израиля Зеленский, как указано, отметил важность освобождения заложников, выразил надежду на дальнейшую безопасность и стабильность во всем регионе Ближнего Востока. Президенты Украины и Израиля обсудили общие для обоих государств вызовы, а также согласовали направления дальнейшего взаимодействия, прежде всего в сфере безопасности. Среди основных тем встречи - способы достижения справедливого и устойчивого мира.

"Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей. Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду", - сообщил также Зеленский.

По его словам, стороны также обсудили "двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере".

Зеленский отреагировал на предложение Фицо встретиться в Давосе18.01.25, 13:57 • 83977 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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