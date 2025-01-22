Міжнародні партнери готові інвестувати в Україну: Зеленський провів зустріч з європейськими лідерами в Давосі
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з лідерами Бельгії та Франції на економічному форумі в Давосі. Обговорили інвестиції, підтримку економіки, розвиток аграрного сектору та енергетики.
В рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо й міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Лідери поспілкувалися, зокрема про підтримку економіки України, розвиток аграрного сектору, енергетики та освіти.
Про це президент повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
Інвестиції в Україну, наш ОПК, підтримка нашої економіки, розвиток аграрного сектору, енергетики та освіти, важливість продовження тиску на Росію через санкції і збереження єдності для досягнення справедливого миру – теми, що стали основою нашої важливої розмови
Президент України подякував європейським за готовність підтримувати Україну, зокрема через інвестиції, і продовжувати сприяти відновленню економіки України після завершення війни.
Нагадаємо
Президент України провів переговори з лідерами Ізраїлю, Азербайджану та кандидатом у канцлери ФРН. Обговорено питання оборонної підтримки, безпеки та двосторонньої співпраці.