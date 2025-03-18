Международная организация гражданской авиации продолжит рассмотрение дела о сбитии самолета рейса PS752 в Иране - Сибига
Киев • УНН
Иран пытался избежать ответственности, отрицая юрисдикцию Совета ИКАО. Однако, дело будет рассмотрено по существу в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла решение продолжить рассмотрение дела о сбитии самолета рейса PS752, отклонив попытки Тегерана избежать ответственности. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
По словам украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, несмотря на попытки Ирана отрицать юрисдикцию Совета ИКАО, поддержку по делу получили Украина, Канада, Швеция и Великобритания.
Сегодня в ИКАО мы помешали Ирану избежать ответственности за сбитие самолета рейса PS752. Иран пытался отрицать юрисдикцию Совета ИКАО. Но Совет принял решение в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании, переведя дело к рассмотрению по существу
Это решение открывает путь к детальному рассмотрению вопроса и дальнейшим юридическим шагам.
Украина подчеркивает, что продолжит совместную работу для установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.
Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь Иран к ответственности
Напомним
8 января 2020 года в небе над Ираном военные Корпуса стражей Исламской революции сбили гражданский самолет рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выпустив две ракеты "земля-воздух". Погибли все 176 человек на борту, среди которых были граждане Украины, Канады, Швеции, Соединенного Королевства, Афганистана и Ирана.
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