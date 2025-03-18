Міжнародна організація цивільної авіації продовжить розгляд справи про збиття літака рейсу PS752 в Ірані - Сибіга
Київ • УНН
Іран намагався уникнути відповідальності, заперечуючи юрисдикцію Ради ІКАО. Проте, справу буде розглянуто по суті на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії.
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) ухвалила рішення продовжити розгляд справи про збиття літака рейсу PS752, відхиливши спроби Тегерана уникнути відповідальності. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
Деталі
За словами українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, попри намагання Ірану заперечити юрисдикцію Ради ІКАО, підтримку у справі отримали Україна, Канада, Швеція та Велика Британія.
Сьогодні в ІКАО ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття літака рейсу PS752. Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради ІКАО. Але Рада прийняла рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, перевівши справу до розгляду по суті
Це рішення відкриває шлях до детального розгляду питання та подальших юридичних кроків.
Україна наголошує, що продовжать спільну роботу для встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.
Ми продовжимо працювати разом, щоб притягнути Іран до відповідальності
Нагадаємо
8 січня 2020 року в небі над Іраном військові Корпусу вартових Ісламської революції збили цивільний літак рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", випустивши дві ракети "земля-повітря". Загинули всі 176 людей на борту, серед яких були громадяни України, Канади, Швеції, Сполученого Королівства, Афганістану та Ірану.
"Ми не облишимо зусиль для досягнення справедливості": МЗС у п'яту річницю збиття Іраном українського літака08.01.25, 11:21 • 21972 перегляди