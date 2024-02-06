Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

С 6 февраля услуга международной доставки водительских удостоверений стала доступной для украинцев еще в пяти государствах Европы, а именно: в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко y Telegram, пишет УНН.

Детали

В общем украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы. Заказ делается в несколько кликов в Кабинете водителя.

Международную доставку водительских удостоверений мы запустили почти 4 месяца назад. На сегодня услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше - около 70%, - говорится в сообщении.

Напомним

В октябре прошлого года Украина запустила услугу доставки водительского удостоверения за рубежом. Сначала услуга была доступна в Польше.

В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.