Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах
Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.
В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы
Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.
На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию
В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.
Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, внесенный президентом Зеленским, который, в том числе, позволяет регулировать выдачу украинских паспортов иностранцам, которые защищают независимость Украины.
Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп
Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт.
Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico
Европейские производители алюминия призывают ЕС ввести эмбарго на импорт российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций против рф.
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском
Из-за высокого спроса Укрзализныця назначила дополнительные поезда между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском с использованием новых вагонов.
ВР проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - нардеп
Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней из-за продолжающегося российского вторжения.
"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время встречи в Берлине отметили дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии.