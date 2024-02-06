Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  78772 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  133608 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  151334 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  142628 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  151701 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  258043 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  347046 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  332373 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  291126 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282461 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.

Общество •   •  13302 просмотра
Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.

Новости Мира •   •  11948 просмотра
В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.

Криминал и ЧП •   •  11609 просмотра
На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, внесенный президентом Зеленским, который, в том числе, позволяет регулировать выдачу украинских паспортов иностранцам, которые защищают независимость Украины.

Политика •   •  13636 просмотра
Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп

Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.

Война •   •  16400 просмотра
Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп

Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт.

Экономика •   •  11741 просмотра
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico

Европейские производители алюминия призывают ЕС ввести эмбарго на импорт российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций против рф.

Новости Мира •   •  11313 просмотра
Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском

Из-за высокого спроса Укрзализныця назначила дополнительные поезда между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском с использованием новых вагонов.

Общество •   •  12090 просмотра
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском

ВР проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - нардеп

Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней из-за продолжающегося российского вторжения.

Война •   •  16535 просмотра
ВР проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - нардеп

"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время встречи в Берлине отметили дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии.

Война •   •  16461 просмотра
"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины