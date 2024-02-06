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В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 10:59  •  1561 просмотра

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Вице-премьер-министр объявил, что приложение "Дія" не планирует выдавать повестки или проводить выборы, а в феврале откроет свой код для большей прозрачности.

Об этом сообщил Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.    

На вопрос, планируют ли в действии проводить выборы, выдавать повестки, Федоров ответил: 

Не планируется ни повесток, ни выборов

- сказал он.

Кроме того, Федоров сообщил, что в феврале в "Дії" планируют открыть код. 

Планируется открыть код в феврале. Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго работали и в "Дії" будет открыт код, то есть разработчики со всего мира смогут посмотреть как функционирует "Дія

- рассказал Федоров.

Дополнение  

В декабре 2023 года Федоров уверял, что повесток в приложении "Дія" никогда не будет.  В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолитикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
У застосунку "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів.
The Diia app does not plan to issue summonses or hold elections.
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В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

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