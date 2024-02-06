В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Об этом сообщил Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, планируют ли в действии проводить выборы, выдавать повестки, Федоров ответил:

Не планируется ни повесток, ни выборов - сказал он.

Кроме того, Федоров сообщил, что в феврале в "Дії" планируют открыть код.

Планируется открыть код в феврале. Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго работали и в "Дії" будет открыт код, то есть разработчики со всего мира смогут посмотреть как функционирует "Дія - рассказал Федоров.

Дополнение

В декабре 2023 года Федоров уверял, что повесток в приложении "Дія" никогда не будет. В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.