У застосунку "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів.
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр оголосив, що додаток "Дія" не планує видавати повістки або проводити вибори, а в лютому відкриє свій код для більшої прозорості.
Про це повідомив Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи планують в дії проводити вибори, видавати повістки, Федоров відповів:
Не планується ні повісток, ні виборів
Окрім того, Федоров повідомив, що в лютому в "Дії" планують відкрито код.
Планується відкрити код в лютому. Це з точки зору відкритості, прозорості та технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали й в "Дії" буде відкрито код, тобто розробники з усього світу зможуть подивитися як функціонує "Дія
Доповнення
У грудні 2023 року Федоров запевнював, що повісток у застосунку "Дія" ніколи не буде. У Міноборони планують запустити е-кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року.