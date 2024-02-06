У застосунку "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів.

Про це повідомив Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи планують в дії проводити вибори, видавати повістки, Федоров відповів:

Окрім того, Федоров повідомив, що в лютому в "Дії" планують відкрито код.

Планується відкрити код в лютому. Це з точки зору відкритості, прозорості та технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали й в "Дії" буде відкрито код, тобто розробники з усього світу зможуть подивитися як функціонує "Дія