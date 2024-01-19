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У Міноборони планують запустити е-кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року

У Міноборони планують запустити е-кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року

Київ • УНН

 • 24546 перегляди

Міністерство оборони України планує запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного у 2 кварталі 2024 року. Він дозволить призовникам та військовозобов'язаним оновлювати свої службові дані.

Запустити електронний кабінет військовозобов'язаного планується у другому кварталі цього року. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, передає УНН.

Деталі

У Міноборони очікують, що електронні кабінети військовозобов'язаних почнуть функціонувати на початку другого кварталу 2024 року.

Як тільки набуде чинності відповідний закон, ми можемо приступити до цієї роботи. І на другий квартал запровадимо перший етап функціонування електронного кабінету. У призовників та військовозобов'язаних буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період для того, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі

- сказала Катерина Чорногоренко.

Вона зазначила, що верифікацію даних в реєстрі "Оберіг" вже проведено.

Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК для того, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток або нецільового повідомлення військовозобов'язаних про необхідність прибути в ТЦК, - розповіла заступниця міністра.

Додамо

На питання про те чи будуть через в е-кабінеті військовозобов'язаного розсилатися повістки вона відповіла, що питання надсилання повісток до електронного кабінету військовозобов'язаних буде розглядатися в рамках закону про мобілізацію.

Нагадаємо

Міністерство оборони України підготувало новий закон про мобілізацію для уточнення умов служби, який вже готовий до розгляду урядом. Закон має вирішити такі питання, як ротація солдатів та тривалість служби.

"Мобілізація" стала словом 2023 року в Україні06.01.24, 12:27 • 33195 переглядiв

Павло Башинський

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