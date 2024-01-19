У Міноборони планують запустити е-кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року

Запустити електронний кабінет військовозобов'язаного планується у другому кварталі цього року. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, передає УНН.

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У Міноборони очікують, що електронні кабінети військовозобов'язаних почнуть функціонувати на початку другого кварталу 2024 року.

Як тільки набуде чинності відповідний закон, ми можемо приступити до цієї роботи. І на другий квартал запровадимо перший етап функціонування електронного кабінету. У призовників та військовозобов'язаних буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період для того, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі - сказала Катерина Чорногоренко.

Вона зазначила, що верифікацію даних в реєстрі "Оберіг" вже проведено.

Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК для того, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток або нецільового повідомлення військовозобов'язаних про необхідність прибути в ТЦК, - розповіла заступниця міністра.

Додамо

На питання про те чи будуть через в е-кабінеті військовозобов'язаного розсилатися повістки вона відповіла, що питання надсилання повісток до електронного кабінету військовозобов'язаних буде розглядатися в рамках закону про мобілізацію.

Нагадаємо

Міністерство оборони України підготувало новий закон про мобілізацію для уточнення умов служби, який вже готовий до розгляду урядом. Закон має вирішити такі питання, як ротація солдатів та тривалість служби.

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