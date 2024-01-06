"Мобілізація" стала словом 2023 року в Україні

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово 2023 року - "мобілізація". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення на сайті словника.

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"Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово "мобілізація" словом 2023 року. Термін знаходився в центрі суспільної дискусії протягом усього року з піковим інтересом у грудні, коли уряд вніс до парламенту контраверсійний законопроект про мобілізацію", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що слово "мобілізація" потіснила іншого кандидата - "контрнаступ".

Серед інших претендентів на звання слова року, усі з яких цьогоріч пов’язані з війною, можна виділити такі: "ухилянт", "яйця по 17 гривень", "блокада/деблокада", "літо в Криму", "позиційна війна", "конфлікт", "дрон".

Нагадаємо

25 грудня Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроект №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Ця законодавча ініціатива передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.

Заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявляла, що законопроект про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосовано в оригінальному вигляді, буде робота з напрацювання компромісного варіанту проекту закону.

На комітеті сьогодні розпочали розгляд нового законопроекту про мобілізацію - Арахамія