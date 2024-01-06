"Мобилизация" стала словом 2023 года в Украине
"Мобилизация" стало словом года в Украине 2023 года.
российские войска могут активизировать усилия относительно Купянска в ближайшие недели - ISW
ISW сообщает о потенциальной интенсификации российских усилий по захвату Купянска (Харьковская область).
В Броварах в одном из домов нашли мертвыми трех человек - мэр
Три человека были найдены мертвыми в доме в Броварах; причины остаются неизвестными, ожидается судебно-медицинская экспертиза.
Количество жертв землетрясения в Японии превысило 100 человек
Более 100 погибших, 211 пропавших без вести в Исикаве, Япония, после землетрясения; спасатели пытаются помочь изолированным районам.
Донецкая область за сутки подверглась 15 вражеским атакам - полиция
Донецкая область за сутки выдержала 15 обстрелов, в результате которых были повреждены школа, дома, предприятие и ранен один человек. Российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов из артиллерии и ракетами
Дефицита электроэнергии и графиков отключений нет - Минэнерго
Энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии и не внедряет графики отключений, хотя морозы могут стать проблемой для энергетических компаний.
Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины
Зеленский призывает как можно быстрее создать правовую базу для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине. Он называет это справедливым ответом на российскую агрессию.
Армия рф утром ударила по Никополю: есть погибший, среди раненых - 16-летняя
В результате обстрела Никополя российской артиллерией один человек погиб и двое получили ранения.
Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады в "Шегинях" - Rzeczpospolita
Польский министр подпишет соглашение с фермерами о прекращении блокады на польско-украинской границе.
Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии
Элина Свитолина выходит в финал WTA 250 в Новой Зеландии.