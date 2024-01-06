"Мобилизация" стала словом 2023 года в Украине

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово 2023 года - "мобилизация". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение на сайте словаря.

Детали

"Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово "мобилизация" словом 2023 года. Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент контраверсионный законопроект о мобилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что слово "мобилизация" потеснила другого кандидата - "контрнаступление".

Среди других претендентов на звание слова года, все из которых в этом году связаны с войной, можно выделить следующие: "уклонист", "яйца по 17 гривен", "блокада/деблокада", "лето в Крыму", "позиционная война", "конфликт", "дрон".

Напомним

25 декабря Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы. Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявляла, что законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в оригинальном виде, будет работа по наработке компромиссного варианта проекта закона.

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