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Законопроєкт про мобілізацію готовий для погодження: документ має встановити чіткий термін служби по мобілізації – Умєров

Законопроєкт про мобілізацію готовий для погодження: документ має встановити чіткий термін служби по мобілізації – Умєров

Київ • УНН

 • 29828 перегляди

Міністерство оборони України підготувало новий закон про мобілізацію для уточнення умов служби, який вже готовий до розгляду урядом. Закон має на меті вирішити такі питання, як ротація солдатів та чітке визначення тривалості служби.

Міноборони України підготувало нову редакцію закону про мобілізацію, та готові винести цей законопроєкт на погодження Уряду найближчим часом.  Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у фейсбуці, передає УНН.

Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроєкту відкликали.

– повідомив Умєров.

Деталі

Умєров підкреслив, що цим документом буде встановлений чіткий термін служби по мобілізації, що є чи не найболючішим питанням в українському суспільстві сьогодні.

Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації – і це потрібно кожному воїну.

– анонсував Умєров.

Міністр оборони також зазначив, що над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств. Активну участь в обговореннях та закритих нарадах брав і Головнокомандувач Залужний,  і Начальник Генштабу Шаптала. Військові пояснювали необхідність цього рішення, та враховували  застереження від політиків.

Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно.

– пояснив позицію військових Умєров.

У завершення свого допису Умєров наголосив, що в часи великої війни неприпустимо політизувати  та гальмувати  критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій.

Урядовий законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання - Арахамія11.01.24, 13:22 • 24934 перегляди

Нагадаємо

11 січня стало відомо, що Кабінет міністрів відкликав зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію. Відповідна інформація вказана в картці законопроєкту на сайті парламенту. 

Тетяна Салганік

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