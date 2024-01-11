Законопроєкт про мобілізацію готовий для погодження: документ має встановити чіткий термін служби по мобілізації – Умєров

Міноборони України підготувало нову редакцію закону про мобілізацію, та готові винести цей законопроєкт на погодження Уряду найближчим часом. Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у фейсбуці, передає УНН.

Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроєкту відкликали.

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Умєров підкреслив, що цим документом буде встановлений чіткий термін служби по мобілізації, що є чи не найболючішим питанням в українському суспільстві сьогодні.

Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації – і це потрібно кожному воїну.

Міністр оборони також зазначив, що над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств. Активну участь в обговореннях та закритих нарадах брав і Головнокомандувач Залужний, і Начальник Генштабу Шаптала. Військові пояснювали необхідність цього рішення, та враховували застереження від політиків.

Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно.