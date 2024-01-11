Законопроект о мобилизации готов для согласования: документ должен установить четкий срок службы по мобилизации - Умеров

Минобороны Украины подготовило новую редакцию закона о мобилизации, и готовы вынести этот законопроект на согласование Правительства в ближайшее время. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в фейсбуке, передает УНН.

Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Готовы выносить его на согласование Правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали. - сообщил Умеров.

Детали

Умеров подчеркнул, что этим документом будет установлен четкий срок службы по мобилизации, что является едва ли не самым болезненным вопросом в украинском обществе сегодня.

Наши воины нуждаются в ротациях и отпусках. Наши воины нуждаются в возможности восстановиться. Наши воины имеют право знать, что их ждет, и планировать собственную жизнь. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации - и это нужно каждому воину. - анонсировал Умеров.

Министр обороны также отметил, что над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе - представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств. Активное участие в обсуждениях и закрытых совещаниях принимал и Главнокомандующий Залужный, и Начальник Генштаба Шаптала. Военные объясняли необходимость этого решения, и учитывали предостережения от политиков.

Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в армии. Те из них, кто выберет остаться, будут нуждаться как минимум в нескольких месяцах отпуска. Это честно. Срочников надо наконец отпустить домой. Это правильно. - объяснил позицию военных Умеров.

В завершение своего сообщения Умеров отметил, что во времена большой войны недопустимо политизировать и тормозить критически важные для государства вопросы мобилизации, воинского учета и проведения ротаций.

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Напомним

11 января стало известно, что Кабинет министров отозвал зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект о мобилизации. Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте парламента.