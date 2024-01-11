Уряд відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію
Київ • УНН
Кабінет міністрів України відкликав свій мобілізаційний законопроєкт з розгляду парламенту.
Кабінет міністрів відкликав зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію. Відповідна інформація вказана в картці законопроєкту на сайті парламенту. Про це пише УНН.
Деталі
Зазначено, що законопроєкт було відкликано, наразі його статус "знято з розгляду".
Інформацію про це підтвердив Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, законопроєкт №10378 поданий урядом України відкликали, для його доопрацювання
Доповнення
Регламент Верховної Ради передбачає, що законопроєкт може бути відкликаний суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроєкту до порядку денного парламентської сесії.
Нагадаємо
Голова парламентської фракції "Слуга народу", член оборонного комітету, нардеп Давид Арахамія заявив, що законопроєкт № 10378 про мобілізацію в Україні повернуть ініціатору після консультацій з військовим керівництвом та парламентськими комітетами.
Законопроект про мобілізацію: у СН спростували інформацію про рішення повернути документ Кабміну10.01.24, 21:54 • 25319 переглядiв