Правительство отозвало скандальный законопроект о мобилизации

Кабинет министров отозвал зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект о мобилизации. Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте парламента. Об этом пишет УНН.

Детали

Указано, что законопроект был отозван, сейчас его статус "снят с рассмотрения".

Информацию об этом подтвердил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, законопроект №10378 поданный правительством Украины отозвали, для его доработки

Дополнение

Регламент Верховной Рады предусматривает, что законопроект может быть отозван субъектом права законодательной инициативы, который его внес, до включения такого законопроекта в повестку дня парламентской сессии.

Напомним,

Глава парламентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета, нардеп Давид Арахамия заявил, что законопроект № 10378 о мобилизации в Украине вернут инициатору после консультаций с военным руководством и парламентскими комитетами.

Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину