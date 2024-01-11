Правительство отозвало скандальный законопроект о мобилизации
Кабинет министров Украины отозвал свой мобилизационный законопроект с рассмотрения парламента.
Президент Латвии анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Президент Латвии Ринкевичс объявил о новом пакете помощи Украине, включающем беспилотники, ракеты и гаубицы, во время пресс-конференции с президентом Зеленским.
По делу о взяточничестве экс-главы Тернопольского облсовета завершили расследование
Завершено досудебное расследование по делу о взяточничестве экс-главы Тернопольского городского совета Михаила Головко, которого обвиняют в получении взятки от предпринимателя-волонтера.
Иранские военные захватили нефтяной танкер в Оманском заливе
Иран захватил в Оманском заливе нефтяной танкер "St Nikolas" под флагом Маршалловых островов, в ответ на прошлогоднюю конфискацию США иранской нефти.
Энергетические объекты на прифронтовых территориях каждый день страдают от ударов - Галущенко
Энергетический сектор Украины, в первую очередь в прифронтовых регионах, ежедневно подвергается обстрелам. Но система остается устойчивой, обеспечивая граждан светом и теплом.
В конце февраля в ЕС могут объявить оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров - СМИ
В феврале Еврокомиссия может обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.
Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины
Частное инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 миллиард долларов на восстановление частного сектора Украины, сочетая прямые инвестиции и внешнее финансирование.
В Киеве попрощались с погибшим на войне поэтом Максимом Кривцовым с позывным "Дали"
В Киеве попрощались с погибшим воином-поэтом Максимом "Дали" Кривцовым, который погиб в бою 7 января и будет похоронен в Ривне.
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины не видит необходимости в национальном карантине из-за гриппа и COVID-19, полагаясь на региональные мероприятия и противоэпидемические протоколы.
До конца 2024 года Украина должна перейти на единый номер экстренной помощи 112
До конца 2024 года в Украине появится общенациональный номер экстренной помощи 112, который будет поддерживать несколько языков и язык жестов. Существующие номера экстренных служб останутся в пользовании.