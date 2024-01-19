В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года
Киев • УНН
Министерство обороны Украины планирует ввести электронный кабинет военнообязанного во 2 квартале 2024 года. Он позволит призывникам и военнообязанным обновлять свои служебные данные.
Запустить электронный кабинет военнообязанного планируется во втором квартале этого года. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УНН.
Детали
В Минобороны ожидают, что электронные кабинеты военнообязанных начнут функционировать в начале второго квартала 2024 года.
Как только вступит в силу соответствующий закон, мы можем приступить к этой работе. И на второй квартал введем первый этап функционирования электронного кабинета. У призывников и военнообязанных будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период для того, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе
Она отметила, что верификация данных в реестре "Оберег" уже проведена.
Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая имелась в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК для того, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток или нецелевого сообщения военнообязанных о необходимости прибыть в ТЦК, - рассказала заместитель министра.
Добавим
На вопрос о том будут ли через е-кабинет военнообязанного рассылаться повестки она ответила, что вопрос отправки повесток в электронный кабинет военнообязанных будет рассматриваться в рамках закона о мобилизации.
Напомним,
Министерство обороны Украины подготовило новый закон о мобилизации для уточнения условий службы, который уже готов к рассмотрению правительством. Закон должен решить такие вопросы, как ротация солдат и продолжительность службы.
"Мобилизация" стала словом 2023 года в Украине06 январь 2024, 10:27 • 31353 просмотра
В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года
Министерство обороны Украины планирует ввести электронный кабинет военнообязанного во 2 квартале 2024 года. Он позволит призывникам и военнообязанным обновлять свои служебные данные.
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