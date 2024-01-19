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В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 11:37  •  1294 просмотра

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Министерство обороны Украины планирует ввести электронный кабинет военнообязанного во 2 квартале 2024 года. Он позволит призывникам и военнообязанным обновлять свои служебные данные.

Запустить электронный кабинет военнообязанного планируется во втором квартале этого года. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали

В Минобороны ожидают, что электронные кабинеты военнообязанных начнут функционировать в начале второго квартала 2024 года.

Как только вступит в силу соответствующий закон, мы можем приступить к этой работе. И на второй квартал введем первый этап функционирования электронного кабинета. У призывников и военнообязанных будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период для того, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе

- сказала Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что верификация данных в реестре "Оберег" уже проведена.

Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая имелась в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК для того, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток или нецелевого сообщения военнообязанных о необходимости прибыть в ТЦК, - рассказала заместитель министра.

Добавим

На вопрос о том будут ли через е-кабинет военнообязанного рассылаться повестки она ответила, что вопрос отправки повесток в электронный кабинет военнообязанных будет рассматриваться в рамках закона о мобилизации.

Напомним,

Министерство обороны Украины подготовило новый закон о мобилизации для уточнения условий службы, который уже готов к рассмотрению правительством. Закон должен решить такие вопросы, как ротация солдат и продолжительность службы.

"Мобилизация" стала словом 2023 года в Украине06 январь 2024, 10:27 • 31353 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
У Міноборони планують запустити е-кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року
The Ministry of Defense plans to launch an e-office for persons liable for military service in the second quarter of 2024
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