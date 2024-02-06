Міжнародна доставка посвідчень водія стала доступною в ще п'яти країнах
Київ • УНН
Відтепер українці можуть отримати свої водійські посвідчення з міжнародною доставкою ще у п'ять європейських країн: Словенія, Хорватія, Чорногорія, Бельгія та Швейцарія.
З 6 лютого послуга міжнародної доставки посвідчень водія стала доступною для українців ще у п'яти державах Європи, а саме: у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко y Telegram, пише УНН.
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Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи. Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія.
Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%,
Нагадаємо
У жовтні минулого року Україна запустила послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга була доступна у Польщі.
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