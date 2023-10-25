У Польщі відтепер можна обміняти втрачене чи викрадене водійське посвідчення

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«Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові. Раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням. Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Міністерство зазначає, що для отримання послуги необхідно звернутися до ДП «Документ». Записатися можна онлайн на сайті, або в порядку «живої» черги. Потрібно буде надати необхідний перелік документів, який включає паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання, довідку платника податків і за необхідності документ, що підтверджує зміну особистих даних.

Адреси, за якими доступна послуга:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)

Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)

Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415

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