В Польше теперь можно обменять потерянное или похищенное водительское удостоверение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинцы в Польше могут восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение. Об этом сообщило МВД Украины, пишет УНН.
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«Услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове. Ранее украинские водители могли обменять только имеющееся водительское удостоверение. Сейчас же обмен возможен и в связи с потерей или кражей. Это уже вторая страна, после Турции, в которой доступна такая услуга», - говорится в сообщении.
Детали
Министерство отмечает, что для получения услуги необходимо обратиться в ГП «Документ». Записаться можно онлайн на сайте, или в порядке «живой» очереди. Нужно будет предоставить необходимый перечень документов, который включает паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства, справку налогоплательщика и при необходимости документ, подтверждающий изменение личных данных.
Адреса, по которым доступна услуга:
Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж)
Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50−363 (0 этаж)
Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)
Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415
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