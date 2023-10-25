В Польше теперь можно обменять потерянное или похищенное водительское удостоверение

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«Услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове. Ранее украинские водители могли обменять только имеющееся водительское удостоверение. Сейчас же обмен возможен и в связи с потерей или кражей. Это уже вторая страна, после Турции, в которой доступна такая услуга», - говорится в сообщении.

Детали

Министерство отмечает, что для получения услуги необходимо обратиться в ГП «Документ». Записаться можно онлайн на сайте, или в порядке «живой» очереди. Нужно будет предоставить необходимый перечень документов, который включает паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства, справку налогоплательщика и при необходимости документ, подтверждающий изменение личных данных.

Адреса, по которым доступна услуга:

Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж)

Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50−363 (0 этаж)

Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)

Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415

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