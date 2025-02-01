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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Месяцы, а не годы": спецпредставитель Трампа дал прогноз по решению вопроса войны рф против Украины

«Месяцы, а не годы": спецпредставитель Трампа дал прогноз по решению вопроса войны рф против Украины

Киев  •  УНН

 • 6396 просмотра

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Кит Келлог заявил о необходимости краткосрочного решения войны рф против Украины в течение месяцев, а не лет.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отметил важность краткосрочного решения войны рф против Украины для всех сторон. Об этом он сказал в эфире Fox News 31 января, пишет УНН.

Детали

«Я хотел бы сказать, что это месяцы, а не годы. Я говорю о том, что я хотел бы думать, что мы могли бы иметь что-то в краткосрочной перспективе. Что я имею в виду под краткосрочной перспективой, я уже говорил об этом в одной из ваших программ, я хотел бы увидеть обратный отсчет со 100 дней назад и выяснить, где мы находимся в прекращении огня, постоянном мире, и я думаю, что все это в искусстве осуществимости. Это не будет похожим на то, что мы видели в Афганистане. Это должно быть что-то краткосрочное для обеих стран, не только для обеих стран, это хорошо для США, это хорошо для всего мира, если мы сможем остановить эту борьбу, остановить ужасные убийства и остановить разрушение украинских городов», - сказал Келлог, отвечая на вопрос о войне РФ против Украины, или это вопрос месяцев.

«Президент прав. Пришло время это прекратить. Время прекратить убийства», - отметил спецпредставитель Трампа.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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