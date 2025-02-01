"Місяці, а не роки": спецпредставник Трампа дав прогноз щодо вирішення питання війни рф проти України

Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні та росії Кіт Келлог наголосив на важливості короткострокового вирішення війни рф проти України для всіх сторін. Про це він сказав в ефірі Fox News 31 січня, пише УНН.

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"Я хотів би сказати, що це місяці, а не роки. Я говорю про те, що я хотів би думати, що ми могли б мати щось у короткостроковій перспективі. Що я маю на увазі під короткостроковою перспективою, я вже говорив про це в одній з ваших програм, я хотів би побачити зворотний відлік зі 100 днів тому і з'ясувати, де ми перебуваємо в припиненні вогню, постійному світі, і я думаю, що все це у мистецтві здійсненності. Це не буде схожим на те, що ми бачили в Афганістані. Це має бути щось короткострокове для обох країн, не тільки для обох країн, це добре для США, це добре для всього світу, якщо ми зможемо зупинити цю боротьбу, зупинити жахливі вбивства і зупинити руйнування українських міст", - сказав Келлог, відповідаючи на запитання про війну рф проти України, чи це питання місяців.

"Президент має рацію. Настав час це припинити. Час припинити вбивства", - зазначив спецпредставник Трампа.

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