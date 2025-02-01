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"Місяці, а не роки": спецпредставник Трампа дав прогноз щодо вирішення питання війни рф проти України

Київ • УНН

 • 65117 перегляди

Кіт Келлог заявив про необхідність короткострокового вирішення війни рф проти України протягом місяців, а не років.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні та росії Кіт Келлог наголосив на важливості короткострокового вирішення війни рф проти України для всіх сторін. Про це він сказав в ефірі Fox News 31 січня, пише УНН.

Деталі

"Я хотів би сказати, що це місяці, а не роки. Я говорю про те, що я хотів би думати, що ми могли б мати щось у короткостроковій перспективі. Що я маю на увазі під короткостроковою перспективою, я вже говорив про це в одній з ваших програм, я хотів би побачити зворотний відлік зі 100 днів тому і з'ясувати, де ми перебуваємо в припиненні вогню, постійному світі, і я думаю, що все це у мистецтві здійсненності. Це не буде схожим на те, що ми бачили в Афганістані. Це має бути щось короткострокове для обох країн, не тільки для обох країн, це добре для США, це добре для всього світу, якщо ми зможемо зупинити цю боротьбу, зупинити жахливі вбивства і зупинити руйнування українських міст", - сказав Келлог, відповідаючи на запитання про війну рф проти України, чи це питання місяців.

"Президент має рацію. Настав час це припинити. Час припинити вбивства", - зазначив спецпредставник Трампа.

Спецпредставник Трампа обіцяє вирішити війну в Україні за 100 днів після інавгурації08.01.2025, 22:57 • 34766 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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