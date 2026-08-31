Мерц заявил, что Германия завершает работу над ответными мерами на атаку беспилотника возле украинского самолёта в Лейпциге

Германия завершает подготовку ответа на вероятную попытку атаки беспилотником на украинский грузовой самолет в Лейпциге. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение согласовывают с партнерами по ЕС и НАТО и объявят в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что Берлин готовит ответ на вероятную попытку теракта в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа, когда поблизости от украинского грузового самолета "Антонов", использовавшегося для перевозки военных материалов, был обнаружен начиненный взрывчаткой беспилотник.

"Мы завершаем расследование. В федеральном правительстве существует широкий консенсус относительно того, как нам следует реагировать, и мы четко это объясним в ближайшие дни; это не займет много времени", – сказал Мерц.

Министр внутренних дел страны Александер Добриндт, член консервативного Христианско-социального союза, назвал инцидент в Лейпциге "гибридным сценарием атаки" и оставил открытой возможность участия иностранных государств.

Также, по информации издания, газета Die Welt сообщила, что в ближайшие дни правительство обвинит россию в нападении и объявит о мерах, которые будут включать санкции, согласованные с партнерами из Европейского Союза.

Впрочем, сам Фридрих Мерц не стал комментировать, кого именно Берлин считает ответственным за инцидент, однако заявил, что Германия координирует свой ответ с союзниками.

"Это было согласовано, и окончательное соглашение должно быть достигнуто в ближайшие дни с Европейским Союзом и нашими партнерами по НАТО", – сказал он. "Это будет ответ Германии, но наши партнеры в Европейском Союзе и НАТО не будут застигнуты врасплох", – добавил Мерц.

Контекст

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом "Антонов".

Позже немецкие власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.

Кроме того, сообщалось, что разведка США установила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпциг-Галле возле украинского Ан-124, принадлежит россии.

Как сообщали СМИ, Мерц планирует прямо объявить россию ответственной за дрон со взрывчаткой в городе Лейпциг.