Мерц заявив, що Німеччина завершує роботу над реагуванням на атаку дрона біля українського літака у Лейпцигу

Німеччина завершує підготовку відповіді на ймовірну спробу атаки безпілотником на український вантажний літак у Лейпцигу. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що рішення узгоджують із партнерами з ЄС і НАТО та найближчими днями його оголосять. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у неділю, що Берлін готує відповідь на ймовірну спробу теракту в аеропорту Лейпциг/Галле 4 серпня, коли поблизу українського вантажного літака Антонов, що використовувався для перевезення військових матеріалів, було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою.

"Ми завершуємо розслідування. У федеральному уряді існує широкий консенсус щодо того, як нам слід реагувати, і ми чітко це пояснимо найближчими днями; це не займе багато часу", – сказав Мерц.

Міністр внутрішніх справ країни Александер Добріндт, член консервативного Християнсько-соціального союзу, назвав інцидент у Лейпцигу "гібридним сценарієм атаки" та залишив відкритою можливість участі іноземних держав.

Також, за інформацією видання, газета Die Welt повідомила, що найближчими днями уряд звинуватить росію у нападі та оголосить про заходи, які включатимуть санкції, узгоджені з партнерами з Європейського Союзу.

Втім, сам Фрідріх Мерц не став коментувати, кого саме Берлін вважає відповідальним за інцидент, однак він заявив, що Німеччина координує свою відповідь із союзниками.

"Це було погоджено, і остаточна угода має бути досягнута найближчими днями з Європейським Союзом та нашими партнерами по НАТО", – сказав він. "Це буде відповідь Німеччини, але наші партнери в Європейському Союзі та НАТО не будуть заскочені зненацька", – додав Мерц.

Контекст

На початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком "Антонов".

Згодом німецька влада заявила, що розслідує інцидент як можливу диверсію, а міністр внутрішніх справ назвав це гібридною атакою.

Крім того, повідомлялося, що розвідка США встановила, що безпілотник, знайдений в аеропорту Лейпциг-Галле біля українського Ан-124, належить росії.

Як повідомляли ЗМІ, Мерц планує прямо оголосити росію відповідальною за дрон з вибухівкою в місті Лейпциг.