Мерц высоко оценивает германо-польские отношения и отвергает "навязанный мир" в отношении Украины 1 декабря 2025

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 528 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 2236 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 7578 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 12422 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 16218 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19010 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 32876 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 18983 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 33959 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37080 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 32874 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49
Мерц высоко оценивает германо-польские отношения и отвергает "навязанный мир" в отношении Украины 1 декабря 2025

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку тесным отношениям с Польшей, подчеркнув единство Европы и совместное противостояние угрозам со стороны России. Обсуждались углубление сотрудничества в обороне, включая защиту восточного фланга НАТО и планы подписания нового оборонного соглашения в 2026 году.

Мерц высоко оценивает германо-польские отношения и отвергает "навязанный мир" в отношении Украины

Во время выступления в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку тесным и равноправным отношениям с Польшей, подчеркнув важность единства Европы в сложные времена и необходимость совместного противостояния угрозам со стороны России. По его словам, в нынешних условиях нет места "диктованному миру" в отношении Украины. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Особенно в эти времена, когда европейское единство находится под таким давлением, мы не должны позволять себе быть разделенными 

– заявил Мерц. 

Мерц: Украине нужны сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после мирного соглашения28.11.25, 02:00

Канцлер и польский премьер Туск обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, включая защиту восточного фланга НАТО с помощью немецких истребителей в Польше, совместные проекты с беспилотными технологиями и планы подписания нового оборонного соглашения в 2026 году. Кроме этого, они затронули модернизацию трансграничного железнодорожного сообщения и другие транспортные инициативы.

Что касается сложных вопросов исторической памяти, Мерц подчеркнул стремление объединить две страны: "Хочу рассмотреть этот вопрос таким образом, чтобы объединить две страны".

Канцлер Германии Мерц раскритиковал визит Орбана к путину28.11.25, 17:06

Он также сообщил о новом политическом импульсе для мемориала польским жертвам нацизма в Берлине и отметил, что Германия вернула 73 предмета, похищенные во время Второй мировой войны.

Новый курс немецко-польского сотрудничества включает не только инициативы в области безопасности, но и восстановление исторической справедливости и углубление политического диалога между двумя странами.

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ27.11.25, 10:20

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Хранитель
НАТО
Фридрих Мерц
Германия
Дональд Туск
Украина
Польша