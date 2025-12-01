Мерц высоко оценивает германо-польские отношения и отвергает "навязанный мир" в отношении Украины 1 декабря 2025

Во время выступления в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку тесным и равноправным отношениям с Польшей, подчеркнув важность единства Европы в сложные времена и необходимость совместного противостояния угрозам со стороны России. По его словам, в нынешних условиях нет места "диктованному миру" в отношении Украины. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Особенно в эти времена, когда европейское единство находится под таким давлением, мы не должны позволять себе быть разделенными – заявил Мерц.

Канцлер и польский премьер Туск обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, включая защиту восточного фланга НАТО с помощью немецких истребителей в Польше, совместные проекты с беспилотными технологиями и планы подписания нового оборонного соглашения в 2026 году. Кроме этого, они затронули модернизацию трансграничного железнодорожного сообщения и другие транспортные инициативы.

Что касается сложных вопросов исторической памяти, Мерц подчеркнул стремление объединить две страны: "Хочу рассмотреть этот вопрос таким образом, чтобы объединить две страны".

Он также сообщил о новом политическом импульсе для мемориала польским жертвам нацизма в Берлине и отметил, что Германия вернула 73 предмета, похищенные во время Второй мировой войны.

Новый курс немецко-польского сотрудничества включает не только инициативы в области безопасности, но и восстановление исторической справедливости и углубление политического диалога между двумя странами.

