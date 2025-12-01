$42.270.07
Мерц високо оцінює німецько-польські відносини та відкидає "нав'язаний мир" щодо України 1 грудня 2025

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив підтримку тісним відносинам із Польщею, наголосивши на єдності Європи та спільному протистоянні загрозам з боку Росії. Обговорювалися поглиблення співпраці в обороні, включно із захистом східного флангу НАТО та плани підписання нової оборонної угоди у 2026 році.

Мерц високо оцінює німецько-польські відносини та відкидає "нав'язаний мир" щодо України

Під час виступу у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив підтримку тісним і рівноправним відносинам із Польщею, підкресливши важливість єдності Європи у складні часи та необхідність спільного протистояння загрозам з боку росії. За його словами, у нинішніх умовах немає місця "диктованому миру" щодо України. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Особливо в ці часи, коли європейська єдність перебуває під таким тиском, ми не повинні дозволяти собі бути розділеними 

– заявив Мерц. 

Мерц: Україні потрібні сильні збройні сили та гарантії безпеки після мирної угоди28.11.25, 02:00 • 7004 перегляди

Канцлер і польський прем'єр Туск обговорили поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки, включно із захистом східного флангу НАТО за допомогою німецьких винищувачів у Польщі, спільні проєкти з безпілотними технологіями та плани підписання нової оборонної угоди у 2026 році. Окрім цього, вони торкнулися модернізації транскордонного залізничного сполучення та інших транспортних ініціатив.

Щодо складних питань історичної пам’яті Мерц підкреслив прагнення об’єднати дві країни: "Хочу розглянути це питання таким чином, щоб об'єднати дві країни".

Канцлер Німеччини Мерц розкритикував візит Орбана до путіна28.11.25, 17:06 • 4050 переглядiв

Він також повідомив про новий політичний імпульс для меморіалу польським жертвам нацизму в Берліні та зазначив, що Німеччина повернула 73 предмети, викрадені під час Другої світової війни.

Новий курс німецько-польської співпраці включає не лише безпекові ініціативи, а й відновлення історичної справедливості та поглиблення політичного діалогу між двома країнами.

Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ27.11.25, 10:20 • 15647 переглядiв

Степан Гафтко

