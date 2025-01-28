Мэр Харькова сообщил о прилете в одном из районов города
Киев • УНН
российская армия атаковала Харьков в ночь на 28 января. В результате обстрела в Холодногорском районе города возник пожар, детали атаки уточняются.
В ночь на 28 января г. Харьков атаковала российская армия. В одном из районов города из-за обстрела произошел пожар. Об этом информирует УНН, со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Детали
Мэр Харькова рассказал о попадании в городе в своем Telegram-канале в 00:37.
У нас прилет в городе. Предварительно - Холодногорский район. На месте пожара
Городской голова добавил, что детали относительно вражеской атаки и последствий - уточняются.
Напомним
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