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Война в Украине станет ребусом для Трампа, который он должен решить - Зеленский

Война в Украине станет ребусом для Трампа, который он должен решить - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11533 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что война с россией - это ребус, который придется решать Трампу. Он призвал усилить санкции против рф и увеличить помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины - это ребус, который придется решать президенту США Дональду Трампу, и если ему это удастся, то Трамп выйдет победителем. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает УНН.

Если мы хотим справедливого мира и невозвращения путина снова к оккупации Украины... Очень важно понимать, что наша война - это такой ребус, который придется решать Трампу. Если это он сможет это сделать - он победитель. И это будет не просто, я бы очень хотел, чтобы ему удалось. Конечно, вместе с нами. Безусловно, у него есть сила мира, и он может здесь доминировать 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что в 2014 году, когда началась агрессия россии, Европа и США не реагировали на нападение.

Все это привело к абсолютно предательскому документу (Минские соглашения - ред.). Это просто замороженный конфликт, который всех устраивает. путин устраивал очень, Америку устраивал. Их не было даже в Нормандском формате. Америка была не причем. Это была прекрасная ситуация и это было еще до Трампа. Почему я говорю, что это ребус? Вот, что получилось - россии дали возможность без войны оккупировать украинские земли, часть украинских территорий. Вот, что реально произошло. Есть ли шанс у Украины в таких условиях, в которых мы были тогда, иметь инвестиции, развиваться, иметь бизнес, поднимать заработные платы людей, социальное страхование, быть членом НАТО, ЕС. Жить и развиваться есть шанс у этой страны? Нет, и это цель путина - сделать паузу и не дать развиваться Украине, не дать Украине возможности быть сильной 

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Трампа есть шанс не снимать санкции с россии.

Мы отдали много сил, чтобы повлиять на экономику россии. На то, чтобы ограничивать их возможность поставки деталей к специфической технике. Я бы очень хотел, чтобы он усилил эти санкции. Мне кажется он так и будет делать. Мне кажется, я не могу ответить за него. Я хотел бы, чтобы мы все работали как союзники. Это касается и помощи. Я считаю, что он может ее увеличить. Она может быть разная. Это не только оружие. Оружие, технологии, санкции, политическое влияние и так далее 

- отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины заявил, что отказ от ядерного оружия был нелогичным шагом под давлением США и россии. По его словам, Украина фактически обменяла ядерное оружие на войну вместо реальных гарантий безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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