Війна в Україні стане ребусом для Трампа, який він має розв'язати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна росії проти України - це ребус, який придеться розв'язувати президенту США Дональду Трампу, і якщо йому це вдасться, то Трамп вийде переможцем. Про це Зеленський розповів у інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, передає УНН.

Якщо ми хочемо справедливого миру і не повернення путіна знову до окупації України… Дуже важливо розуміти, що наша війна – це такий ребус, який придеться розв'язувати Трампу. Якщо це він зможе це зробити – він переможець. І це буде не просто, я б дуже хотів, щоб йому вдалося. Авжеж, разом з нами. Безумовно, в нього є сила світу, і він може тут домінувати - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в 2014 році, коли розпочалась агресія росії, Європа та США не реагували на напад.

Все це призвело до абсолютно зрадницького документу (Мінські угоди - ред.). Це просто заморожений конфлікт, який всіх влаштовує. путін влаштовував дуже, Америку влаштовував. Їх не було навіть в Нормандському форматі. Америка була не причому. Це була прекрасна ситуація і це було ще до Трампа. Чому я кажу, що це ребус? Ось, що вийшло - росії дали можливість без війни окупувати українські землі, частину українських територій. Ось, що реально відбулося. Чи є шанс у України в таких умовах, в яких ми були тоді, мати інвестиції, розвиватися, мати бізнес, піднімати заробітні плати людей, соціальне страхування, бути членом НАТО, ЄС. Жити і розвиватися є шанс у цієї країни? Ні, і це ціль путіна - зробити паузу і не дати розвиватися Україні, не дати Україні можливості бути сильною - додав Зеленський.

Президент наголосив, що у Трампа є шанс не знімати санкції з росії.

Ми віддали багато сил, щоб вплинути на економіку росії. На те, щоб обмежувати їх можливість постачання деталей до специфічної техніки. Я б дуже хотів, щоб він посилив ці санкції. Мені здається він так і буде робити. Мені здається, я не можу відповісти за нього. Я хотів би, щоб ми всі працювали як союзники. Це стосується і допомоги. Я вважаю, що він може її збільшити. Вона може бути різна. Це не тільки зброя. Зброя, технології, санкції, політичний вплив тощо - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України заявив, що відмова від ядерної зброї була нелогічним кроком під тиском США та росії. За його словами, Україна фактично обміняла ядерну зброю на війну замість реальних гарантій безпеки.